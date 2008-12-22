Турчинов надеется на оптимальную цену на российский газ

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ надеется, что Украине удастся договориться с Россией об оптимальной цене на газ на следующий год.

Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, какая цена на газ закладывается в проекте государственного бюджета на 2009 год.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что Кабмин чувствует себя достаточно уверенно во время переговоров с российской стороной относительно цены на газ на будущий год.

При этом он заметил, что колебания курса доллара определенным образом осложняют правительству «аккумуляцию ресурса, чтобы рассчитаться по газовым долгам».

А. Турчинов в очередной раз отметил, что в газохранилищах Украины достаточно объемов газа, чтобы без потрясений обеспечить жизнедеятельность государства в осенне-зимний период.

«Я надеюсь, что мы найдем с Российской Федерацией и с «Газпромом» общую позицию относительно цены на газ, которая должна отражать уменьшение стоимости энергоносителей во всем мире, и газ здесь не может быть каким-то исключениям», - сказал первый вице-премьер. При этом он добавил, что этот компромисс будет найден в ближайшие дни.

Как сообщал УНИАН, на заседании Согласительного совета первый вице-премьер-министр Украины А.ТУРЧИНОВ сообщил, что сегодня состоится заседание правительства, на котором планируется утвердить проект госбюджета на 2009 год, а завтра подать в ВР этот проект, антикризисную программу правительства и пакет антикризисных документов, которые обеспечат дополнительные поступления в бюджет.

А.ТУРЧИНОВ обратился с просьбой к ВР завтра в первом чтении рассмотреть все антикризисные законопроекты с тем, чтобы до конца года, в частности, в четверг, 25 декабря, был полностью принят госбюджет на 2009 год.

В то же время, он отказался назвать цену газа, которая закладывается в проекте госбюджета на следующий год.

Напомним, 18-19 ноября 2008 года в Москве проводились переговоры главы НАК "Нафтогаз Украины" Олега ДУБИНЫ и председателя правления ОАО "Газпром" Алексея МИЛЛЕРА о поставках и транзите газа в 2009 году. По данным газеты "КоммерсантЪ-Украина" от 19 ноября, в ходе переговоров российская монополия предложила Украине механизм погашения долга за газ, составляющего 2,4 миллиарда долларов. Долг "Нафтогаза" в 2,4 миллиарда долларов российская монополия предложила погасить за счет оплаты транзита газа по территории Украины в течение последующих 14 месяцев. Кроме того, "Нафтогаз" должен заморозить транзитную ставку на уровне 1,7 доллара за тысячу кубометров на 100 километров минимум до 2011 года. В то же время, в начале года "Нафтогаз" заявлял, что считает справедливой ставкой транзита газа – 9,32 доллара за тысячу кубометров на 100 километров, но отказался от повышения тарифа после того, как "Газпром" объявил о намерении зеркально повысить стоимость транзита среднеазиатского газа, поставляемого в Украину.

Эксперты уверены, что предложенная "Газпромом" схема невыгодна "Нафтогазу" – компания лишится основного источника валютной выручки в 2009-2010 годах. Отсутствие валютных поступлений в 2009 году приведет к тому, что дефицит собственных оборотных средств НАК достигнет 20 миллиардов гривень (с учетом 8 миллиардов гривень планового дефицита оборотных средств). Замораживание транзитной ставки противоречит также политике правительства Украины, которое стремится увеличить ее.