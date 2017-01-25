"Энергоатом" в 2017 году приступит к достройке третьего гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС – Минэнергоугля

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", оператор всех действующих АЭС страны, в 2017 году приступит к достройке третьего гидроагрегата Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции, которая входит в состав Южно-Украинского энергокомплекса.

Об этом написал директор департамента ядерной энергетики и атомно-промышленного комплекса Министерства энергетики и угольной промышленного Украины Григорий Плачков на своей странице в соцсети Facebook.

"Компания НАЭК "Энергоатом" планирует в этом году приступить к достройке 3-го энергоблока ГАЭС на Ташлыке", – написал Плачков.

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Как сообщал УНИАН, по данным "Энергоатома", для завершения сборки и ввода в эксплуатацию третьего гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС необходимо финансирование в размере 2,7 миллиарда гривень.

По информации пресс-службы компании, введение в эксплуатацию третьего гидроагрегата станции повысит надежность и эффективность работы объединенной энергетической системы Украины за счет покрытия пиковой и заполнения провальной частей графика нагрузок.

Справка УНИАН. Южно-Украинский энергетический комплекс расположен на юге Украины в Николаевской области. Он включает в себя Южно-Украинскую атомную станцию (три атомных энергоблока суммарной мощностью 3000 МВт), Александровскую гидростанцию на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и высокоманевренную Ташлыкскую гидроаккумулирующую станцию (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 302 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).

Распоряжением Кабинета министров от 27 июля 2006 года предусмотрено завершить строительство ТГАЭС в полном проектном объеме – в составе 6 гидроагрегатов общей мощностью 900 МВт.

В 1996 году в качестве обособленного подразделения предприятие вошло в состав ГП "НАЭК "Энергоатом". Южно-Украинский энергокомплекс обеспечивает потребности в электрической энергии региона с населением более 5 миллионов человек.