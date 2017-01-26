Стало известно, когда введут в эксплуатацию новое хранилище для отработанного ядерного топлива ЧАЭС

Государственное специализированное предприятие «Чернобыльская АЭС» и подрядная организация – американская компания Holtec International в третьем квартале 2018 года планируют начать ввод в эксплуатацию нового сухого хранилища для отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ-2), в которое из существующего хранилища (ХОЯТ-1) будет выгружено топливо Чернобыльской АЭС.

Читайте такжеИсторическое событие: Чернобыльский реактор накрыли уникальным саркофагом (фото, видео)

Об этом в ответ на запрос УНИАН сообщила пресс-служба Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

«Не ранее третьего квартала 2018 года «ЧАЭС» вместе с подрядной организацией (Holtec International – УНИАН) начнут процесс ввода в эксплуатацию ХОЯТ-2», - сообщили в пресс-службе, добавив, что существующее хранилище уже заполнено на 97%, в результате чего планируется в течение 10 лет перевезти топливо ЧАЭС на ХОЯТ-2.

Согласно сообщению, новое сухое хранилище отработанного ядерного топлива будет расположено в зоне отчуждения и должно будет обеспечить хранение отработавшего топлива Чернобыльской АЭС (более 21000 тепловыделяющих сборок) на протяжении 100 лет (2019-2119 годы).

«Планируется весной 2017 года завершить монтаж оборудования ХОЯТ-2, после чего начнутся «холодные» испытания отдельного оборудования и систем без отработанных тепловыделяющих сборок (ОТВС)... «Горячие» испытания с ОТВС (со временем это решение должна будет утвердить Государственная инспекция по ядерному регулированию) планируется начать в четвертом квартале 2017 года», - сообщили в пресс-службе.

Читайте такжеХранилище отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне будет соответствовать международным стандартам – Госатомрегулирования

В рамках «горячих» испытаний из ХОЯТ-1 в ХОЯТ-2 будет перевезено 186 отработанных ТВС и только после проведения всех испытаний будет получена лицензия на эксплуатацию объекта.

Согласно сообщению, на сегодняшний день стоимость ХОЯТ-2 составляет 381 млн евро.

Как сообщал УНИАН, в июле 2006 года Украина инициировала разрыв контракта с французской компанией Framatomе (AREVA) по строительству ХОЯТ-2, которое было начато еще в 2000 году.

В 2007 году Ассамблея доноров Счета ядерной безопасности ЕБРР признала проект договора с Holtec International более удачным, чем предложение с компанией Framatome. После этого был одобрен проект договора Украины с американской компанией Holtec International на завершение строительства сухого хранилища отработанного ядерного топлива-2 (ХОЯТ-2) для Чернобыльской АЭС.

В сентябре 2007 года был подписан соответствующий контракт между американской компанией и госпредприятием «ЧАЭС». Тогда стоимость проекта оценивалась в 190 млн евро.

По состоянию на осень 2013 года работы по завершению строительства ХОЯТ-2 оценивались уже в 255 млн евро.

В апреле 2016 года была проведена конференция доноров при участии ЕБРР для дополнительного финансирования этого проекта, в связи с изменением курсовой разницы между евро и долларом. Планировалось, что работы по строительству ХОЯТ-2 будут завершены до конца 2016 года.