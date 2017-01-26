В российском "Газпроме" заявили о рисках поставок газа в Европу из-за Польши

Заместитель председателя правления российского монополиста «Газпром» Александр Медведев в интервью Reuters рассказал о рисках для поставок газа в Европу через Польшу, так как Варшава еще не приняла новые условия для транзита.

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«Мы знаем, что Польша не собирается продлевать транзитную сделку. Это несет риски для поставок газа в европейские страны, включая Германию»,— рассказал он.

Позже вице-премьер Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал заявление представителя «Газпрома». Он заявил, что предположение о риске поставок газа в Европу из-за Польши показывает, что российская компания является «неопределенным партнером» для страны, передает Прайм со ссылкой на Bloomberg.

Ранее польская PGNiG, оспорившая в суде Евросоюза решение Еврокомиссии о доступе «Газпрома» почти ко всем мощностям газопровода OPAL, сообщала, что суд встал на ее сторону и приостановил решение Брюсселя, в рамках которого российская компания уже начала полностью использовать трубопровод.