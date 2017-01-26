Украина из-за похолодания увеличила отбор газа из подземных хранилищ на 42%

Украина из-за похолодания увеличила отбор природного газа из подземных газовых хранилищ на 42% - до 78 млн куб. м в сутки. Об этом сообщает пресс-служба государственной компании-оператора газотранспортной системы (ГТС) «Укртрансгаз».

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«Из-за резкого похолодания увеличен отбор газа из хранилищ на 42% - до 78 млн куб. м в сутки», - говорится в сообщении.

Сообщается, что данный режим отбора газа является абсолютно оптимальным, кроме того, ГТС располагает запасом дополнительных мощностей.

«В противовес кремлевской пропаганде отмечаем, что российского «голубого» топлива в отечественных хранилищах нет», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в сентябре правительство утвердило график подготовки Украины к отопительному сезону, а также определило объемы запасов топлива для обеспечения потребителей теплом и электроэнергией. В частности, запасы газа в подземных хранилищах должны составить не менее 17 млрд кубометров. При этом, по оценкам НАК «Нафтогаз Украины», запас газа в 14,5 млрд кубометров является достаточным для прохождения отопительного сезона.

16 октября Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища и начала его отбор.

По информации «Укртрансгаза», по состоянию на 26 января в подземных хранилищах находится 10,3 млрд куб. м газа, а с начала отопительного сезона было отобрано 4,4 млрд куб. м «голубого» топлива.