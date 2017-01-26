Транзит российского газа через Украину в Европу достиг рекордного значения

Об этом сообщает пресс-служба государственной компании - оператора газотранспортной системы «Укртрансгаз».

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«Суточный объем транзита газа в Европу превысил уровень 300 млн куб. м, такая тенденция прослеживается два дня подряд, и является рекордным значением за последние несколько лет», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Украина продолжает своевременно и в полном объеме выполнять заявки на транзит.

«По оперативной информации центрального диспетчерского департамента, с 1 по 24 января через украинскую газотранспортную систему для европейских потребителей было транспортировано 6,525 млрд куб. м «голубого» топлива, при этом объем поставок транзитного газа с территории РФ составил 6,522 млрд куб. м», - сказано в сообщении.

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Также в пресс-службе сообщили, что российская компания – монополист по экспорту газа в Европу «Газпром» не соблюдает уровень давления газа на восточной границе Украины, который предусмотрен условиями транзитного контракта.

«Газпром» не выдерживает контрактного давления на российской пограничной ГИС (газоизмерительная станция – УНИАН) «Суджа», где по состоянию на 6 утра по киевскому времени давление в сторону Украины составил всего 58,8 атмосферы, что на 2% ниже контрактных условий», - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему в 2016 году вырос на 23% по сравнению с 2015 годом – до 82,2 млрд куб. м.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа. Нарушение этой нормы Киев и Москва оспаривают в Арбитражном суде Стокгольма. Решение судей может быть вынесено в первой половине текущего года.

По данным «Укртрансгаза», из 30 дней ноября контрактное давление на газоизмерительной станции «Писаревка» выдерживалось только 12 дней, а на станции «Суджа» оно стабильно было ниже контрактных условий. В дальнейшем «Газпром» также продолжал нарушать условия контракта в части соблюдения требований по уровню давления газа на входе в газотранспортную систему на восточной границе Украины.