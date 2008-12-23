Цена нефти на NYMEХ опустилась ниже 40 долл./барр.

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник, 22 декабря, снизились на фоне падения спроса на энергоресурсы в связи с глобальным экономическим кризисом.

Так, цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 2,57 доллара - до 41,43 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 2,45 доллара - до 39,9 доллара за баррель, передает Reuters.

Как сообщал УНИАН, котировки фьючерсов на сырую нефть в пятницу, 19 декабря, снизились шестую сессию подряд, так как рынок ожидал дальнейшего увеличения уже и так обширных запасов нефти на фоне слабого спроса.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки январских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 2,35 доллара, или 6,5%, – до 33,87 доллара за баррель, что стало самой низкой ценой закрытия с февраля 2004 года.

Котировки февральских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 69 центов, или 1,7%, – до 42,36 доллара за баррель.

Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent на ICE Futures в Лондоне выросли на 64 цента, или 1,5%, – до 44 доллара за баррель.

Котировки январских фьючерсов на бензин RBOB по итогам торгов выросли на 64 пункта, или 0,7%, – до 96,93 цента за галлон. Котировки январских фьючерсов на топочный мазут выросли на 1,91 цента, или 1,4%, – до 1,3920 доллара за галлон.