СМИ узнали о миллионной зарплате главы "Нафтогаза" (документ)

Условия трудового контракта председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и Коллективный договор госкомпании позволяют существенно варьировать конечной суммой заработной платы, сообщает Экономическая правда со ссылкой на соответствующие документы.

"В дополнительном соглашении к трудовому договору от 13 апреля 2016 года указывается, что кроме должностного оклада (1,041 миллиона гривень.) СЕО получает ежемесячную премию "на условиях и в размере согласно коллективного договора предприятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в "Нафтогазе" действует коллективный договор от 25 июня 2012 года, подписанный тогдашним главой госкомпании Евгением Бакулиным.

Согласно нему, премировании сотрудников аппарата НАК возможно на уровне до 200% от должностного оклада.

Первая половина из них (100%) выплачивается в ежемесячном режиме "за выполнение производственных функций и задач". Это означает, что систематическая зарплата руководителя НАК составляет 2,082 миллиона гривень на месяц.

Другие 100% выплачиваются не системно "за вклад в общие результаты работы".

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В таком случае ежемесячная суммарная вознаграждение председателя "Нафтогаза" может достигать 3,123 миллиона гривень.

По данным издания, в настоящее время в НАК разрабатывается новый коллективный договор.

Журналисты обратилась в НАК с вопросом о статистике использования функций начисления премий СЕО, но ответа не получили.

Ранее Андрей Коболев неоднократно заявлял о том, что повышение зарплат топ-менеджерам госкомпаний является стимулом в борьбе с коррупцией.

"Чтобы сохранить человека, которая приносит результат, и чтобы она не стала коррумпированной, нужно платить ей на рыночном уровне", - говорил он.