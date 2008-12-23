Президенты России и Беларуси договорились о цене на газ

Президенты России и Белоруссии Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Александр ЛУКАШЕНКО договорились о принципах поставок и оплаты российского газа в 2009 году, сообщила пресс-секретарь главы российского государства Наталья ТИМАКОВА по итогам переговоров лидеров двух стран, передает РИА «Новости».

"На переговорах достигнута договоренность об основных принципах работы в сфере поставок и оплаты газа Белоруссией на следующий год", - сказала Н.ТИМАКОВА.

Новая цена на газ для Белоруссии пока не сообщается. В первом квартале 2008 года для Минска цена газа составляла 119,53 доллара за тысячу кубометров, во втором квартале - 127,9 доллара за тысячу кубов.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявил, что, по его мнению, Россия в 2009 году должна снизить цену на природный газ для Беларуси в связи со снижением мировой цены на нефть.

«У России есть очень большой интерес по многим направлениям в Беларуси. От обороны до экономических и социальных вопросов. Но это имеет какую-то цену, так ведь? Мы хотели бы, чтобы Россия поставляла нам природный газ, нефть покупать будем и так далее. Это тоже наш интерес, это тоже имеет цену. И мы хотим договориться. Это - цена и это - цена. Давайте сбалансируем. Давайте сделаем так, чтобы белорусы не были, ну, хотя бы на уровне немцев. У немцев 240 долларов цена природного газа, а это еще 3 тысячи километров качать природный газ, и нам 240 долларов. И как это вообще будет смотреться на фоне того, что в 3 раза упала нефть? Естественно, и цена на газ должна уменьшиться», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Президент Беларуси подчеркнул, что для белорусской стороны является неприемлемой цена на природный газ на уровне 200 или 240 долларов за 1 тысячу кубических метров газа. А.ЛУКАШЕНКО считает позитивной тенденцию падения мировой цены на нефть. «Мы будем вести разговор с Российской Федерацией, чтобы они вошли в ситуацию и понимали, что мы при падении спроса на нашу продукцию и при уменьшении доходов от нашей экономики просто не сможем заплатить. Если эта долговая яма, в которую мы можем попасть, России нужна, то тогда совсем иной разговор. Но я не хочу все эти аспекты опять обрисовывать и раскрывать, мы очень спокойно, уравновешенно ведем себя. Мы понимаем, что у самой России сегодня проблем больше, чем достаточно. Но опять же мы не хотим, чтобы эти проблемы решались за счет Беларуси. Мы, наоборот, рассчитываем на то, что Россия в этой ситуации сможет Беларуси подставить плечо. Притом это же не бесплатно - отработаем, мы никогда никому не были должны. Так я и ставлю вопрос перед российским руководством, - мы отработаем. Нам чужого ничего не надо», - подчеркнул глава белорусского государства.

Президент Беларуси прогнозирует, что переговоры о цене на российский природный газ будут непростыми.

В настоящее время правительство Беларуси подготовило проект государственного бюджета на 2009 год. Основные макроэкономические параметры бюджета разрабатывали на основе прогнозов увеличения цены на российский газ до 140 долларов за тысячу кубометров. Между тем, российская сторона неоднократно озвучивала цифру в 200 долларов.

В конце 2006 года Беларусь покупала российский газ по 46,68 долларов за 1 тысячу кубометров, в 2007 г - по 100 долларов, в первом квартале 2008 г - по 119 долларов, со второго квартала 2008 года цена установлена на уровне 127,9 долларов за 1 тыс. куб.м газа.