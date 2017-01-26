Гройсман настаивает на пересмотре программы развития атомной энергетики

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что программа развития атомной энергетики Украины до 2040 года должна быть пересмотрена, при этом отрасль должна также получить задачи на среднесрочную перспективу - на ближайшие 5 лет.

Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом Гройсман сказал во время посещения Хмельницкой атомной электростанции.

"Украина при этом должна развивать экспорт электроэнергии и продавать ее за границу, что будет способствовать развитию экономики и обеспечению энергонезависимости, - цитирует пресс-служба Гройсмана. - Наша задача - сделать Украину экспортером электроэнергии. Украинская атомная энергетика - безопасна, и сегодня нет никаких рисков работы системы. Мы нарастили долю электроэнергии, производимой предприятиями "Энергоатома", и будем делать все, чтобы далее система работала прогрессивно. В этом контексте необходимо пересмотреть программу развития атомной энергетики до 2040 года и дать задачи на среднесрочную перспективу, которые должны быть решены в ближайшие 5 лет".

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Кроме того, в правительстве, по словам Гройсмана, сформирована стратегия развития гидроэнергетики, реализация которой позволит нарастить долю этого вида энергии в общем балансе страны до 16% с нынешних 8%.

Справка УНИАН.В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе. По состоянию на 26 января в работе находятся 12 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины. Ежедневно на атомных электростанциях Украины вырабатывается свыше 250 миллионов кВт-ч электроэнергии.