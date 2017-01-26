Украина к 2020 году должна обеспечивать себя газом и прекратить его импорт - Гройсман

Украина к 2020 году, по расчетам правительства, должна полностью обеспечивать свои потребности в природном газе и прекратить его закупку из каких бы то ни было источников, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе поездки в Хмельницкую область.

"До 2020 года весь газ, который нужен потребителям Украины, должен производиться на территории Украины. Мы не должны закупать импортный газ. Мы хотим стать энергонезависимой страной", - цитирует Гройсмана пресс-служба правительства.

При этом премьер напомнил, что в 2016 году в стране удалось остановить падение собственной добычи газа и нарастить ее на 100 миллионов кубометров.

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Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2016 года Гройсман уже заявлял, что Украина в случае успешной реализации программы наращивания собственной добычи газа рассчитывает отказаться от импорта топлива к 2020 году. Добыча природного газа в Украине за 2015 год сократилась по сравнению с 2014 годом на 3,1% - до 19,2 миллиарда кубометров.

Крупнейшая в стране газодобывающая госкомпания "Укргазвыдобування" в 2015 году по сравнению с предыдущим годом сократила добычу природного газа на 3,8%, или на 572 миллиона кубов, - до 14,528 миллиарда кубов с 15,1 миллиарда кубов.