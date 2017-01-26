Новые блоки Хмельницкой АЭС смогут генерировать дополнительные 15 миллиардов кВт-ч электроэнергии в год – "Энергоатом"

Реализация проекта по завершению строительства третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС даст дополнительную генерацию электроэнергии в объединенную энергосистему Украины на уровне 15 миллиардов кВт-ч в год.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

"Введение в эксплуатацию третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС обеспечит ежегодно дополнительный отпуск 15 миллиардов кВт-ч электроэнергии в энергетическую систему Украины", - говорится в сообщении.

Информация была опубликована в связи с рабочей поездкой на ХАЭС премьер-министра Владимира Гройсмана, во время которой обсуждались вопросы дальнейшего развития атомной энергетики и завершения строительства двух энергоблоков на данной станции.

"Задача номер один - обеспечение 100-процентной безопасности деятельности атомных электростанций, а 100-процентный уровень нагрузки АЭС будет способствовать устойчивости и сбалансированности энергетической системы Украины", - приводятся в сообщении слова Гройсмана.

Как сообщал УНИАН, победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания "Атомстройэкспорт". В конкурсе, кроме "Атомстройэкспорта", также принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO.

В конце 2014 года глава "Энергоатома" Юрий Недашковский заявил, что Украина может денонсировать соглашение с Россией из-за отсутствия со стороны последней каких-либо подвижек в реализации этого проекта. Тогда ожидалось, что заменить "Росатом" (материнская компания "Атомстройэкспорта") сможет чешская Skoda (владельцем чешской Skoda JS a.s. является юридическое лицо, зарегистрированное в России).

В 2015 году Верховная Рада денонсировала соглашение о достройке Хмельницкой АЭС с Российской Федерацией.

В конец ноября 2016 года "Энергоатом" заявил, что рассматривает возможность привлечения европейского поставщика реакторной установки типа ВВЭР-1000 для завершения строительства энергоблоков №3 и №4 на ХАЭС. Тогда также отмечалось, что использование реакторной установки от европейского поставщика не меняет выводы и показания, изначально заложенные в технико-экономическом обосновании данного проекта.

В ходе своего визита на ХАЭС 26 января 2017 года Гройсман также говорил, что программа развития атомной энергетики Украины до 2040 года должна быть пересмотрена и отрасль должна получить задачи на среднесрочную перспективу, то есть на ближайшие 5 лет. Также, по его словам, Кабмин готов совместно с энергетиками искать источники финансирования достройки 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС, несмотря на значительную стоимость этого проекта.

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Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС (ХАЭС) расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетишин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины. Проект достройки 3-го и 4-го блока ХАЭС ведется несколько лет, однако по причине недостатка финансирования регулярно приостанавливается.