Нефть продолжает дешеветь на данных о росте ее добычи в США

Цена нефти в пятницу незначительно снижается на фоне увеличения добычи в США, сообщает Прайм.

"По состоянию на 06:39 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,20% - до 56,14 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,04% - до 53,76 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в среду Минэнерго США сообщило, что добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 января, выросла на 0,19%, или на 17 тысяч баррелей в сутки, до 8,961 миллиона баррелей в сутки. Трейдеры отмечают, что увеличение добычи в США компенсирует сокращение добычи странами, входящими и не входящими в ОПЕК, пишет агентство Reuters.

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"Внимание участников рынка заострено на двух вещах: реакции (производителей - ред.) сланцевой нефти на более высокие цены и степень выполнения ОПЕК", - цитирует агентство неназванных аналитиков банка Barclays.

ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о снижении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день - до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации. Министр энергетики РФ Александр Новак оценил совокупное сокращение добычи в рамках соглашения в январе в более 1,7 миллиона баррелей в сутки.