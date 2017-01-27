ГП УТНП сообщает, что финансово не пострадало в связи с признанием "Фортуна-Банка" неплатежеспособным

Государственное предприятие «Укртранснефтепродукт» (ГП УТНП) сообщает, что никаких финансовых потерь, связаных с признанием Национальным Банком УкраиныПАО «Фортуна-Банк» неплатежеспособным, оно не понесло.

ГП УТНП работает стабильно, в штатном режиме. Все счетапредприятия обслуживаются в государственном банке.

Как стало известно, сегодня, 27 января 2016г. Национальный Банк Украины на своем официальном сайте объявил об отнесении ПАО «Фортуна-Банк» к категориинеплатежеспособных.

«АО «Фортуна-банк» подало в Национальный банк план реструктуризации, который предусматривал выполнениеряда мероприятий с целью докапитализации банка. В течение 2016г. руководство и владелец существенногоучастия банка принимали меры для выполнения требованийпо докапитализации. В частности, путем погашениякредитов заемщиков - связанных лиц, направления средствсубординированного долга в основной капитал банка.

Однако совершенные руководством АО "Фортуна-банк" и владельцем существенного участия этого банка меры по его докапитализации были недостаточными для обеспеченияположительного значения регулятивного капитала по состоянию на 01 января 2017 года.

Учитывая вышеизложенное, Правление Национальногобанка Украины приняло решение об отнесении АО "Фортуна-банк" к категории неплатежеспособных.

Национальный банк отмечает, что 91% (2167 человека) всехвкладчиков АО "Фортуна-банк" получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышаетгарантированную Фондом гарантирования вкладовфизических лиц сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большимиобъемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом. Фонд обеспечит выплатыгарантированной суммы вкладов в объеме около 96 млн грн», - говорится в сообщении НБУ.

Пресс-служба ГП УТНП