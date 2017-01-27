В ближайшие дни будет принято решение о стандартном подключении к электросетям - Гройсман

На следующей неделе Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, утвердит решение о стандартном подключении к электросетям, что позволит преодолеть любые коррупционные схемы со стороны облэнерго, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Нацкомиссия примет решение о стандартном подключении к электроэнергии. Теперь в любом уголке Украины не сможет чиновник, работник облэнерго выставлять по своему усмотрению цену за подключение. Мы считаем, что это будет еще один шаг развития экономики и предпринимательства", - сказал глава правительства.

Он напомнил, что на текущий момент существуют различные схемы ценообразования за подключение - зачастую неправомерные и с использованием "откатов".

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"Проблема должна быть решена, а чиновники, которые злоупотребляют своим положением, - привлечены к ответственности", - сказал премьер.

Ранее Гройсман сообщил, что решение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, о постепенном снижении цены на электроэнергию для промышленных потребителей реализуется и уже в ближайшие месяцы позволит повысить конкурентоспособность украинской продукции и экономики в целом.