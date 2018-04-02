В газовых переговорах компромисс возможен

1 января не за горами. Газпром недвусмысленно заявляет, что в случае не погашения долга с этой даты поставки голубого топлива в Украину прекратятся. Так ли страшна ситуация комментирует председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег Дубина.

- На какой стадии сейчас находится переговорный процесс с «Газпромом» о поставках и транзите газа в 2009 году?

- Сегодня мы находимся на финальной стадии переговорного процесса. Впрочем, как и месяц назад. Все необходимые документы для контрактования с нашими российскими коллегами подготовлены и согласованы сторонами. Но, к сожалению, финансовые проблемы, которые возникли в связи с кризисом, нестабильность украинского валютного рынка и значительная задолженность внутренних потребителей привели к срыву графика платежей за импортный газ. Именно финансовый вопрос стал камнем преткновения для завершения переговоров.

- Как осуществляются платежи по погашению задолженности за газ?

- Расчеты с поставщиком импортного газа (РосУкрЭнерго - УНИАН) производятся постоянно. Как только на счет НАКа поступают средства от потребителей, они сразу же направляются на приобретение валюты и расчеты за импортный газ. Опять же, акцентирую внимание на том, что сегодняшняя ситуация на мировых финансовых рынках достаточно затрудняет привлечение заемных средств. Но мы стараемся привлечь необходимые ресурсы для выполнения наших финансовых обязательств.

- Когда можно ожидать подписания контрактов?

- Как Вы знаете, одним из условий заключения контрактов на следующий год является расчеты «Нафтогаза» за импортный газ. Мы не исключаем, что в процессе переговоров мы сможем найти компромиссный вариант решения проблемы, который удовлетворит обе стороны.

- Можно подробнее о компромиссе?

- Давайте дождемся результатов. Переговоры - процесс обоюдоострый, когда неосторожным заявлением можно свести все усилия «на нет».

- В канун Нового года всех интересует не повторится ли ситуация с ограничением поставок газа со стороны «Газпрома»?

- Даже если гипотетически предположить, что нам не удастся прийти к консенсусу с «Газпромом» и он с 1 января начнет снижать давление в системе, на газоснабжении Украины это не отразится. Наши запасы в хранилищах позволяют продержаться в авральном режиме до конца отопительного сезона.

Но, есть один существенный нюанс, о котором умалчивают наши российские партнеры. Наши запасы предусматривают обеспечение сугубо украинских потребителей, тогда как транзит европейского газа также требует «подпитки» техническим газом. Поставки этого газа должен обеспечить «Газпром». Иначе, мы не сможем на должном уровне поддерживать давление в системе для обеспечения транзита. Наши газотранспортные системы интегрированы, поэтому мы просто обречены на партнерство и взаимную поддержку имиджа наших компаний как надежных поставщиков и транзитеров газа в Европу.

- Где и как Вы планируете встречать Новый Год?

- Дома с родными. Мы постараемся за оставшиеся дни сделать все, чтобы не выходить на работу до окончания рождественских каникул. Думаю, нашим российским коллегам тоже не очень хочется встречать Новый год под елкой в офисе. Новый год должен быть праздником, а не продолжением трудовых будней.

Олег ВОВЧУК (УНИАН)