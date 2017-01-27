"Укрнафта" планирует в 2017 году инвестировать в добычу нефти 2,6 миллиарда гривень

«Для того, чтобы обеспечить долгосрочную стабилизацию добычи и создать предпосылки для её роста, «Укрнафте» необходимо инвестировать порядка 2,6 млрд грн в год… В бюджете 2017 года запланирована инвестиционная программа в объеме 2,6 млрд грн», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по предварительным оценкам, в 2016 году компания смогла выделить на инвестиции примерно 510 млн грн., что стало одним из самых низких показателей за последние 10 лет.

«В 2016 году инвестиционные возможности компании были ограниченны ввиду высоких ставок рентной платы на добычу нефти и конденсата. Кроме того, не было принято решение о начале досудебной санации, план которой был предложен руководством «Укрнафты» для погашения «исторической» задолженности» - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, высокая ставка ренты на добычу нефти (45%) была введена в августе 2014 года по инициативе правительства в связи с высокими мировыми ценами на нефть. В то время цена на эталонный сорт нефти Urals превышала 100 долл. за баррель. По информации компании, на сегодня цены на нефть упали до 45-50 долл. за баррель и на фоне этого высокие налоги значительно ограничивают возможности компаний инвестировать в добычу нефти.

В конце октября 2016 года глава компании Марк Роллинс сообщил, что «Укрнафта» обратилась в государственные органы с инициативой о снижении ставки рентной платы за добычу сырой нефти с нынешнего уровня в 45% до 29% от товарной стоимости добытого сырья. По словам Роллинса, данная инициатива позволит в долгосрочной перспективе увеличить налоговые поступления в бюджет.

В середине ноября Поппер сообщил, что «Укрнафта» сможет инвестировать в добычу нефти более 100 млн долл. в год и нарастить объем добытого сырья при условии снижения ставки рентной платы до 29%.

23 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс с целью снижения с 1 января 2017 года ставки рентной платы при добыче нефти и конденсата. 20 декабря этот законопроект был рассмотрен и проголосован во втором чтении. Его поддержали 235 народных депутатов. Согласно принятым изменениям, на сегодня ставка ренты на добычу нефти составляет 29% (при разработке скважин на глубине до 5000 м).

После снижения налогов, в «Укрнафте» сообщили, что в 2017 году компания сможет дополнительно сэкономить 1,3 млрд грн, которые планируется инвестировать в проекты интенсификации добычи нефти и направить на погашение налоговой задолженности компании.

Также в октябре 2016 года Роллинс сообщал, что налоговая задолженность компании достигла 12 млрд грн. Для финансового оздоровления компании был разработан план досудебной санации «Укрнафты», который пока еще не был принят на собрании акционеров.

Справка УНИАН. «Укрнафта» - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится около 70% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.