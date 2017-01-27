Антимонопольный комитет будет мониторить рынок нефтепродуктов

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) планирует внедрить комплексный и системный мониторинг рынков нефти и нефтепродуктов, что будет способствовать устранению существующей информационной асимметрии на рынках розничной торговли светлыми нефтепродуктами и повышению открытости данных рынков.

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Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Согласно сообщению, 25 января на заседании рабочей группы по внедрению и обеспечению мониторинга рынков нефти и нефтепродуктов с участием представителей Министерства энергетики и угольной промышленности, а также Объединения операторов рынка нефтепродуктов Украины был проработан перечень показателей, источников и периодичность их поступления для создания системы мониторинга данных рынков.

В частности, обсуждался вопрос о целесообразности использования ценовых котировок на украинских биржах в качестве индикатора конъюнктуры розничных рынков нефтепродуктов.

В пресс-службе напоминают, что рабочая группа была создана 21 декабря 2016 года по результатам межведомственного совещания по обсуждению возможных путей повышения уровня конкуренции на отечественных рынках нефти, бензинов, дизельного топлива, сжиженного газа и обеспечения их прозрачности.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2016 года Кабмин создал Межведомственную группу по вопросам рынка нефти и нефтепродуктов.

Среди основных задач рабочей группы - определение путей, механизмов и способов решения проблемных вопросов функционирования данного рынка, содействие обеспечению координации действий центральных и местных органов исполнительной власти по вопросам разработки и осуществления мер, направленных на решение проблемных вопросов функционирования рынка, развития нефтеперерабатывающей промышленности и т.д.