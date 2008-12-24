Ющенко предлагает отказаться от лишнего газа

Президент Украины Виктор Ющенко предложил правительству и НАК "Нафтогаз Украины" отказаться от практики закупки природного газа впрок, если для этого нет средств, и переложить эти расходы на плечи поставщика. Об этом он заявил во время итоговой пресс-конференции.

Президент отметил: "Если нет денег формировать запас, то надо делать как все - пусть закачивает поставщик".

В.Ющенко пояснил, правительство решило сформировать наибольшие запасы газа, ожидая увеличения его цены с 2009 года по сравнению со 179,5 долл./куб. м. в текущем году, чтобы покрывать баланс потребления в следующем году. Однако "проблема правительства и НАК в том, что он накопил сезонный газ, который не потреблен, который некому потребить, потому что нет потребления".

«Если мы захотели оказать львиную услугу, а почему львиную? Потому что цена на энергетические продукты и на газ, в том числе, падает – мы закупили в этом году газ по 179,5 и не знаем прогноза цены российского газа на 2009 год. Чтобы не произошло так, что мы закупили газ по цене дороже, чем цена планового года», - отметил Президент.

Он назвал бесперспективной подобную политику в условиях, когда конъюнктура цены на газ меняется.

По словам В.Ющенко: "Когда возник вопрос, как поступать с этими платежами, президент занял позицию, которая состоит из ответа двух контекстов. Контекст первый – если этот газ нам не нужен, мы должны его вернуть туда, откуда взяли. Кто закачивает газ сезонного потребления в подземные хранилища? Не потребитель, поставщик. Если нет денег, чтобы сформировать запас, тогда надо жить так, как живут все" - брать газ из «трубы» и рассчитываться по текущей цене.

Глава государства заявил, либо мы полностью рассчитываемся за газ, который закачали по цене текущего года, либо мы меняем собственника этого газа и передаем его или "Газпрому", или той структуре, которая способна распорядиться им на внутреннем или внешнем рынке.

В.Ющенко выразил уверенность, что за каждый кубометр газа Украина должна обеспечить платеж.

Президент также заявил, что вопрос расчетов за закачанный в ПХГ российский газ решен. «Мы договорились в рамках последних консультаций, что в рамках расчета по долгу за газ мы используем валютные резервы НБУ», - сказал Президент, отметив, что НБУ не имеет никакого отношения к этим долгам, это не является функцией Национального банка – держать газовую стабильность.

В.Ющенко рассказал, что 800 млн. долларов было перечислено из резервного фонда НБУ, более 200 млн. – перечислено из выручки НАК «Нафтогаз», а часть долга была реструктуризирована на январь-февраль следующего года. «Таким образом, на сегодня этот вопрос решен», - сказал Президент.

Также он отметил, что сегодня Олег Дубина (председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» - УНИАН) вернулся с газовых переговоров из России, но он еще не успел доложить об итогах этих переговоров.

Напомним, Кабинет министров Украины предложил сформировать в стране стратегические резервы нефти и газа, которых хватит на 60 дней в случае внешних угроз по поставкам этих ресурсов. Такое предложение содержится в программе деятельности украинского правительства "Украинский прорыв: для людей, а не политиков" на 2009 год.