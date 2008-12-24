Цена на нефть снова упала

Цены мирового рынка на нефть во вторник вновь упали ниже 40 долл. за баррель, сообщает РБК.

По итогам торгов 23 декабря 2008 г. на ведущих нефтяных биржах официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили: в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 38,98 (-0,93) долл./барр.; в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 40,36 (-1,09) долл./барр.

По сравнению с уровнем цен в июле 2008 г., когда черное золото подорожало до исторического максимума, нефть снизилась в цене почти на 80%.

Заметим, что цены на нефть с началом текущей недели стабилизировались существенно выше отметки 40 долл./барр., однако их рост по-прежнему затруднен, главным образом из-за дефицита поддерживающих новостей.

Несмотря на решение ОПЕК о снижении с 1 января 2009 г. ограничительной квоты нефтедобычи еще на 2,2 млн барр./день, рынок нефти остается под давлением опасений дальнейшего падения в мире спроса на энергоносители.

По мнению экспертов, пониженный спрос на энергоносители сохранится как минимум до середины следующего года.