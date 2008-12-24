Экспортеры газа создали свою ”ОПЕК”

Министры энергетики 12 государств 23 декабря утвердили устав международной организации "Форум стран-экспортеров газа" (ФСЭГ). Документ одобрен в ходе седьмой министерской встречи форума в Москве, передает РБК.

Таким образом, форуму, который был своего рода неформальным объединением, придан статус официальной организации. Предполагается, что высшим органом управления новой организации будет министерская встреча.

"Сегодня родилась новая организация, утвержденная международным договором. В рамках этой организации министры договорились не просто обмениваться информацией, а координировать свои действия", - отметил министр енергетики РФ Сергей Шматко.

По его словам, координация действий будет распространяться на основные направления работы, в том числе стороны договорились сотрудничать в области обмена информацией о прогнозах, взаимодействовать со странами - потребителями газа, решать вопросы маркетинга, сырья. Кроме того, особый интерес, указал министр, вызвала организация совместной работы по производству сжиженного природного газа и обмену новыми технологиями. "Мы договорились, что закрытых тем для нас не будет", - сказал С.Шматко.

При этом С.Шматко подчеркнул "ненужность прямых ассоциаций созданной организации с ОПЕК", уточнив что в рамках созданной организации не планируется обсуждать и согласовывать уровни добычи газа.

"Мы точно не будем говорить о необходимости согласования уровня добычи газа, мы смотрим гораздо шире. Уровень добычи газа - это результат многолетней работы по созданию соответствующей газовой инфраструктуры. В этом заключается главное отличие газового рынка от нефтяного. Мы будем вести консультации по обмену информацией и синхронизации инвестпрограмм", - сказал он.

Генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа будет избран на следующем заседании ФСЭГ. Штаб-квартира Форума будет располагаться в Дохе. Среди претендентов на размещение штаб-квартиры форума назывались также Санкт-Петербург и Тегеран.

Планируется также создать исполнительный совет по управлению делами ФСЭГ и секретариат для технического и организационного обеспечения работы форума, который возглавит генеральный секретарь.

Участниками форума до сегодняшнего дня являлись 16 государств, в том числе два из них - в статусе наблюдателей. Сегодня число государств-участников увеличилось до 17, статут постоянного члена организации получила Экваториальная Гвинея, а Казахстан получил статус наблюдателя.

В числе стран - участниц форума Алжир, Боливия, Бруней, Венесуэла, Египет, Индонезия, Иран, Катар, Ливия, Малайзия, Нигерия, Норвегия (в статусе наблюдателя), Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Тринидад и Тобаго.

Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) создан в мае 2001 г. на встрече в Тегеране министров энергетики Алжира, Брунея, Индонезии, Ирана, Малайзии, Нигерии, Катара, Омана, России и Туркмении. Позднее к форуму присоединились другие страны.

В настоящее время ФСЭГ является площадкой для обмена мнениями и информацией между министрами энергетики (нефти и газа) стран-участниц и руководителями национальных газовых компаний.

21 октября 2008 г. Иран, Катар и Россия приняли решение о создании "большой газовой тройки". Наблюдатели дали ей название "газовой ОПЕК". США и Евросоюз считают, что создание "газовой ОПЕК" поставит под угрозу энергетическую безопасность всего мира и позволит манипулировать ценами. В то же время представители Газпрома неоднократно заявляли, что ни "большая газовая тройка" (Иран, Катар, Россия), ни Форум стран-экспортеров газа не будут являться газовой ОПЕК, а станут площадками для обмена информацией, координации действий и развития диалога между производителями.