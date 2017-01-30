ЕС должен заблокировать строительство газопровода "Северный поток-2" - Коболев

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью Reuters, опубликованном в воскресенье, 29 января, передает ZN.ua.

"Мы призываем наших европейских партнеров посмотреть на шаг вперед, что произойдет, когда "Северный поток-2" будет запущен", – сказал руководитель "Нафтогаза".

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Коболев подчеркнул, что запуск подводного газопровода с пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год приведет к эквивалентному падению объемов транзита природного газа через Украину и Польшу.

"Не думаю, что это имеет отношение к диверсификации поставок. Это означает доминирование "Газпрома" в этой части Европы", – отметил глава "Нафтогаза".

Коболев призвал страны ЕС быть осмотрительными в отношениях с РФ и российским компаниями, а также заверил, что Украина остается одним из самых последовательных противников "Северного потока-2".