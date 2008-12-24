Стоимость барреля нефти ОПЕК вырастит до 75 долл.

Стоимость нефти повысится во второй половине 2009 года и может достичь уровня в 75 долларов за баррель в начале 2010 года, считает генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Абдалла аль-Бадри, передает РИА Новости.

В интервью газете "Аль-Хаят" в Лондоне руководитель ОПЕК объяснил продолжающееся падение цен на углеводородное сырье, несмотря на крупнейшее снижение нефтедобычи странами-членами организации, экономическим спадом в мире, снижением спроса, неверием участников рынка в то, что члены ОПЕК будут придерживаться принятых решений о сокращении производства нефти, и слишком большими резервными запасами нефти в странах, потребляющих нефтяное сырье.

В мире накопились небывало большие резервные запасы нефти, покрывающие потребности в углеводородах в течение 75 дней, и он "сейчас не испытывает нефтяной жажды", заявил аль-Бадри. Вместе с тем, сокращение нефтяных поставок со стороны ОПЕК даст свои результаты уже в январе, считает генсек организации.

По расчетам аль-Бадри, "цены на нефть улучшатся во второй половине 2009 года, а желанная цена в 75 долларов за баррель может быть достигнута в начале 2010 года, а не в середине 2009", отмечает "Аль-Хаят".

Ранее сообщалось, что цены на нефть на мировых рынках во вторник снизились на фоне неутешительных экономических новостей из США. Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 1,09 доллара - до 40,36 доллара за баррель.