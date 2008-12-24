Европа ищет альтернативу российскому газу

Поставляемым из России газом отапливаются многие квартиры в Европе. Так, в Германии на его долю приходится 37 процентов импортируемого газа. Зависимость от одного поставщика беспокоит европейцев, передает Немецкая волна.

"Нам уже приходилось довольно часто сталкиваться с перебоями в поставках российского газа по одной простой причине: Россия использует газ и в своих политических интересах.

Европа хочет избавиться от этого фактора, и сейчас по всему миру идет активный поиск новых источников поставок", - поясняет эксперт Энергетического информационного агентства Райнер Вик (Rainer Wiek).

Привлекательной альтернативой выглядит Иран, запасы газа которого - вторые по величине в мире. А вот по поставкам газа он занимает четвертое место, и Тегеран явно заинтересован в увеличении их объемов. Для него Европа с развитой инфраструктурой и отлаженной системой сбыта - весьма перспективный потребитель.

Как подчеркнул Райнер Вик, в ближайшие десятилетия спрос на газ в Европе, как и по всему миру, продолжит расти. "То есть европейский потребитель будет все сильнее зависеть от импорта энергоносителя, ведь в самой Европе добыча газа сокращается", - пояснил эксперт.

Решению вопроса газовых поставок с помощью сугубо рыночных механизмов - спроса и предложения - мешает спор вокруг ядерной программы Ирана. США уже долгие годы стремятся изолировать Тегеран и оказывают давление на компании, у которых в Иране есть партнеры по бизнесу.

Несмотря на сложность политической ситуации, считает Йоханнес Райснер (Johannes Reissner) из берлинского фонда "Наука и политика", такие крупные энергетические компании, как Total и Shell, пристально следят за развитием событий в Иране. "И можно предположить, что диалог уже заметно продвинулся вперед, а официальный его статус - это второстепенный вопрос", - заметил Райснер.

Одной из главных тем переговоров мог бы стать газопровод Nabucco, который должен пройти из Центральной Азии в Европу. Ввести его в эксплуатацию планируют к 2013 году. Но какой именно газ будут транспортировать по этим трубам, пока не ясно.

"Не исключено, что многие предполагаемые поставщики газа могут передумать, так как они сотрудничают с Россией. В такой ситуации Иран приобретает все большее значение в переговорах о Nabucco", - полагает Райнер Вик.

Иран и Турция создадут два СП для строительства газопровода. В ноябре этого года Тегеран и Анкара подписали соглашение о строительстве газопровода из Ирана в Турцию, что способно открыть более широкий доступ и к европейскому потребителю. Но пока поставки иранского газа в Европу - вопрос будущего. Сначала придется устранить разногласия вокруг ядерной программы Тегерана.

"Европа находится в сложной ситуации, - подчеркивает Йоханнес Райснер. - С одной стороны, она не хочет допустить создания иранской атомной бомбы, но с другой - у нее есть четко выраженные собственные интересы, от которых она не может отказаться".

Его коллега Райнер Вик считает, что в споре вокруг ядерной программы Ирана нужно изменить вектор. "Конкретный шаг, на мой взгляд, - это заставить новую администрацию США повести содержательный разговор с Ираном, - говорит он. - Было бы прогрессом признать, что в трансатлантических отношениях есть не только общие позиции, но и разногласия, которые следует улаживать вместе. В долгосрочной перспективе Европе придется гораздо быстрее, чем США, перейти на иранский газ".