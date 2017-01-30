Запорожская АЭС отключила от сети четвертый энергоблок

Запорожская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", отключила от сети четвертый энергоблок в связи с отключением линии электропередачи "Днепровская".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"30 января 2017 года в 12:11 из-за отключения высоковольтной линии электропередачи 750 кВ "Днепровская" действием автоматики отключен от энергосети энергоблок №4 Запорожской АЭС", - сообщили в пресс-службе, добавив, что в результате этого суммарная нагрузка станции снижена до 4000 МВт.

По информации пресс-службы, в 12:44 линия "Днепровская" была включена, после чего была начата подготовка к подключению четвертого энергоблока к сети.

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Согласно сообщению, во время данного отключения нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было, а радиационная обстановка в зоне расположения ЗАЭС осталась без изменений.

"В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков. Действующие энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков нет", - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985, третий - 1986, четвертый - в 1987, пятый - в 1989, шестой - в 1995 году. Начиная с 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны вырос с 2 до 22%.