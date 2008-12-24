«Нафтогаз» и «Газпром» скоро подпишут соглашение

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что в ближайшее время НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпром» подпишут соглашение о снабжении газа в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с послами стран «Большой семерки» и представителем Европейской комиссии, аккредитованными в Украине.

«Я надеюсь, что в ближайшее время будет подписана соглашение между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» о полном снабжении газа в 2009 году», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом Президент заметил: «Наш вопрос - найти компромисс не только в вопросе цены, транзита, хранения в подземных хранилищах».

В.ЮЩЕНКО сообщил, что на сегодня в подземные хранилища закачаны 30 млрд. кубометров газа. «Таких объемов газа, думаю, лет 10-15 не было», - сказал он, заметив, что определенная часть объемов этого газа предназначена для снабжения в Европу.

«Таким образом, мы можем заявить, что газовая политика снабжения газа в Европу будет стабильнее, чем была год-два тому назад», - заверил Президент.

Виктор ЮЩЕНКО от имени государства заверяет, что транзит всех энергоносителей в Европу будет бесперебойным. «Украина гарантирует обеспечение бесперебойного транзита энергоносителей в Европу, в том числе и российского газа», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он проинформировал, что украинская сторона обеспечивает регулярные платежи по текущему потреблению газа.

В то же время Президент заметил, что недоразумение с российской стороной, возникшее вокруг платежей за газ, «касается сезонного накопления газа, который был закачан в летний период в подземные хранилища».

Кроме того, по словам В.ЮЩЕНКО, часть платежей за газ Украина осуществляет досрочно, вторая часть будет перечисляться в январе, феврале, марте - по мере потребления газа.