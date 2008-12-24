Кабмин и „Венко” могут договориться

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР считает, что Кабинет Министров Украины и американская компания „Венко” могут путем переговоров решить проблему добычи газа на шельфе Черного моря.

Такое мнение он высказал в интервью газете „День” (№235 от 24 декабря в 2008 г.).

Посол отметил, что американские и другие международные крупные компании очень заинтересованы в разведке энергоресурсов на территории Украины.

В то же время, по его словам, в настоящее время существуют два больших препятствия. Первое касается системы формирования цен. „Если компания - украинская, американская или другая международная компания - будет добывать газ и захочет его продать, то она вынуждена будет делать это по очень низкой цене. Это лишает стимула искать и добывать газ”, - сказал он.

Другое осложнение, отметил У.ТЕЙЛОР, которое возникло в случае конкретной американской компании “Венко”, заключается в том, что эта компания не может двигаться вперед в исполнении условий ее лицензии. „Это проблема, в которой провинились обе стороны: и «Венко», и украинское правительство. Но по этой проблеме можно было бы провести переговоры и разрешить ее”, - сказал он. Посол напомнил, что Украина в свое время добывала намного больше газа, чем добывает сейчас. „И это было даже еще до того, как началась разведка в Черном море. Так что в Украине существует серьезный потенциал по добыче нефти и газа”, - подчеркнул У.ТЕЙЛОР.

Говоря о том, какую роль может сыграть подписанная недавно между Украиной и США Хартия о стратегическом партнерстве и безопасности в вопросе увеличения прозрачности отношений в газовой сфере, в том числе с Европейским Союзом и США, посол отметил, что один из вопросов, который в таком трехстороннем составе можно обсуждать, — это прозрачность контрактов. „Европейцы заинтересованы в такой прозрачности. Они являются потребителями, Россия и Средняя Азия — поставщиками, а Украина является потребителем и транзитером. Прозрачность контрактов, которые управляют трансакциями, является очень важной, и мы могли бы помочь украинцам и европейцам в этих переговорах”, - сказал он.

По словам У.ТЕЙЛОРА, США и многие в Украине высказывались в таком смысле, что посредники только вредят прозрачности. „Мы бы также с радостью приняли участие в оценке возможности улучшения инфраструктуры украинской газотранспортной сети. При сравнительно небольших инвестициях мощность украинской газотранспортной системы может быть увеличена на те объемы, которые планируются для газопровода “Северный поток”. Притом, что строительство последней будет стоить в десять раз больше”, - отметил У.ТЕЙЛОР.

Справка УНИАН. В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре в 2007 г. с Кабинетом министров Украины соглашение о распределении продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля этого года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

17 июля компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма (Швеция) относительно конфликта по СРП.

Сейчас в Арбитражном институте Торговой палаты г. Стокгольма (Швеция) продолжается арбитражный процесс против Украины относительно выполнения СРП с компанией Vanco Prуckerchenska.

16 декабря с.г. компания Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) подтвердила свои планы инвестировать 80 млн. долл. в реализацию первого этапа разработки Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря в 2009 году.