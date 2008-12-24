Есть экономическое давление РФ и нет политического - эксперт

Украинские эксперты склонны винить в нынешнем обострении украинско-российских газовых отношений власти Украины.

Такие результаты экспертного опроса на тему «Причины украинско-российских газовых конфликтов», проведенного Центром исследований корпоративных отношений (г. Киев), были представлены сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам вице-президента Центра исследований корпоративных отношений Ростислава ИЩЕНКО, по сравнению с предыдущими годами, украинские эксперты стали более взвешенно и конструктивно относиться к роли «Газпрома», в частности, и российского руководства в целом, в газовых конфликтах между Украиной и Россией. Так, например, эксперты признают наличие экономического давления России на Украину в газовом вопросе (75% дали позитивный ответ на этот вопрос), но отрицают наличие политического давления (71% экспертов дал отрицательный ответ).

При этом он добавил, что характерно, что переоценка позиции российской стороны происходила одновременно с падением доверия к институтам государственной власти в самой Украине. 55% опрошенных экспертов считают, что вину за конфликты в газовой сфере несёт руководство Украины, в то время как на российских руководителей вину возложили только 9% экспертов.

«Это свидетельствует о том, что в значительной степени украинско-российский газовый конфликт 2005-2006 гг. рассматривался через призму реакции России на смену власти в Украине. Но по мере снижения доверия к украинским властям в 2005-2008 гг., оценка, даваемая её представителями конфликту, перестала восприниматься и поддерживаться экспертным сообществом Украины», – сказал он.

Согласно результатам опроса, низкий уровень профессионализма Кабинета Министров Украины назвали причиной ежегодных газовых конфликтов 37% экспертов, ещё 19% видят причину конфликтов в низком уровне профессионализма руководства НАК «Нафтогаз Украины». 25% опрошенных называют главной причиной конфликтов неэффективную систему сбора платежей за поставленный газ. 19% экспертов склонны считать главной причиной конфликтов экономическое (13%) или политическое (6%) давление России.

По словам Р.ИЩЕНКО, в этом контексте характерна умеренно позитивная оценка деятельности газового посредника в украинско-российских отношениях - компании «РосУкрЭнерго». 25% экспертов полагают, что посредник был полезен в 2006-2007 годах, однако считают, что по мере приближения цен на газ к мировым смысл его деятельности исчезает. С этой позицией практически солидарны ещё 6% экспертов, которые считают, что посредник будет не нужен только после перехода Украины на европейские цены на газ. Некоторые из экспертов считают, что посредник может остаться на рынке в качестве одного из его участников после либерализации.

Значительные изменения претерпела также позиция украинских экспертов в вопросе контроля над газотранспортной системой (ГТС). В частности, 73% экспертов считают, что инициатива в споре вокруг ГТС исходит из Киева. Власти Украины пытаются конвертировать в политические и экономические преференции положение страны, как монопольного транзитёра газа из России в Европу. Эксперты, однако, отмечают, что при этом украинской стороной практически ничего не было сделано не только для модернизации ГТС, но даже для поддержания её в рабочем состоянии. Подавляющее большинство опрошенных считает, что состояние украинской ГТС хуже, чем в соседних странах (57%), или вообще катастрофическое (29%).

В результате идея создания обходящих территорию Украины газопроводов получила не только политическое и экономическое, но и технологическое обоснование, а также поддержку стран ЕС.

Р.ИЩЕНКО отметил, что очевидно, разуверившись в способности украинских властей своими силами решить проблемы, связанные с дальнейшей эксплуатацией ГТС, выход эксперты видят в допуске «Газпрома» к управлению газотранспортной системой на долгое время (57%) или на несколько лет (36%). 19% предлагают передать ГТС в управление «Газпрому» без ограничения срока. Ещё 33% считает предпочтительной её передачу в управление Международному газотранспортному консорциуму.

Экспертный опрос на тему «Причины украинско-российских газовых конфликтов» проводился Центром исследования корпоративных отношений 17-18 декабря 2008 года. Анкеты для опроса были предложены 19 экспертам, специализирующимся в сферах экономики, энергетики и газового бизнеса. Ответы получены от 15 человек, 4 экспертов уклонились от участия в опросе. Часть экспертов (в том числе, сотрудники органов власти Украины и госкомпаний) согласились принять участие в опросе исключительно на условиях анонимности.