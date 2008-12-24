Транзит энергоносителей в Европу будет бесперебойным

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что в ближайшее время НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпром» подпишут соглашение о снабжении газа в 2009 году. Об этом он заявил сегодня во время встречи с послами стран «Большой семерки» и представителем Европейской комиссии, аккредитованными в Украине.

«Я надеюсь, что в ближайшее время будет подписано соглашение между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» о полном снабжении газа в 2009 году», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом Президент отметил: «Наш вопрос - найти компромисс не только в вопросе цены, транзита, хранения в подземных хранилищах».

В.ЮЩЕНКО сообщил, что на сегодня в подземные хранилища закачано 30 млрд. кубометров газа. «Таких объемов газа, думаю, лет 10-15 не было», - сказал он, заметив, что определенная часть объемов этого газа предназначена для снабжения Европы.

«Таким образом, мы можем заявить, что газовая политика снабжения газа в Европу будет стабильнее, чем была год-два тому назад», - заверил Президент.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО от имени государства заверил, что транзит всех энергоносителей в Европу будет бесперебойным.

«Украина гарантирует обеспечение бесперебойного транзита энергоносителей в Европу, в том числе и российского газа», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он проинформировал, что украинская сторона обеспечивает регулярные платежи по текущему потреблению газа.

По его словам, недоразумение с российской стороной, возникшее вокруг платежей за газ, «касается сезонного накопления газа, который был закачан в летний период в подземные хранилища».

Кроме того, по словам В.ЮЩЕНКО, часть платежей за газ Украина осуществляет досрочно, вторая часть будет перечисляться в январе, феврале, марте - по мере потребления газа.

Напомним, 23 декабря В.ЮЩЕНКО заявил на пресс-конференции, что вопрос с урегулированием задолженности Украины за российский газ решен, и выразил надежду, что контракт о поставках газа в Украину в 2009 году в ближайшее время будет подписан.

"Для расчетов по части долга за газ мы используем валютные резервы Национального банка. 800 миллионов долларов было заплачено из резервных фондов, более 20 миллионов - инкассированная выручка НАК "Нафтогаза", часть долга реструктурирована на январь-февраль и, таким образом, на сегодня этот вопрос решен", - сказал В.ЮЩЕНКО.

"Газпром" опроверг заявление Президента Украины.

"Такого рода заявления нас очень удивляют. Реструктуризацию долга в одностороннем порядке обычно проводят только после дефолта... В рамках двусторонних отношений никаких договоренностей о реструктуризации задолженности нет, и никаких документов по этому поводу не подписано", - говорится в пресс-релизе "Газпрома" со ссылкой на официального представителя холдинга Сергея КУПРИЯНОВА.

"По контракту "Нафтогаз Украины" должен оплатить весь полученный газ до конца месяца поставок. Так что, вопрос отнюдь не решен. Поставки в ноябре не оплачены, платежей за декабрь мы также не видим. Реальных путей урегулирования проблемы украинская сторона пока не предлагает. Рассчитываем на завтрашней встрече с Олегом ДУБИНОЙ (глава "Нафтогаза Украины") увидеть свет в конце тоннеля", - заявил С.КУПРИЯНОВ.

Сегодня "Газпром" и "Нафтогаз Украины" продолжают переговоры.