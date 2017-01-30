"Энергоатом" планирует в августе завершить подготовку стройплощадки для ЦХОЯТ

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" планирует в августе 2017 года завершить подготовку строительной площадки для Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ), которое будет построено в зоне отчуждения.

Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на сайте публичных закупок Prozzoro.

Согласно сообщению, "Энергоатом" объявил тендер на проведение подготовительных работ для последующего строительства ЦХОЯТ, которые должны быть завершены до 20 августа 2017 года. Ожидаемая стоимость данных работ составляет 34,3 миллиона гривень.

Согласно тендерной документации, площадка под ЦХОЯТ будет расположена в 10-километровой зоне Чернобыльской АЭС. На этой площадке должны быть построены временные здания (на период ведения строительства), а также дороги и заграждение.

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Как сообщал УНИАН, контракт на строительство ЦХОЯТ между "Энергоатомом" и победителем соответствующего тендера компанией Holtec Internatinal был подписан еще в конце 2004 года, однако по ряду причин, в том числе из-за изменения политической конъюнктуры и экономического кризиса 2008 года, проект был фактически заморожен.

12 октября 2016 года Кабмин принял решение о выделении земельных участков общей площадью 45,2 га в зоне отчуждения (Киевская обл.) под строительство ЦХОЯТ.

Согласно информации "Энергоатома", из-за отсутствия собственного хранилища Украина ежегодно тратит 200 миллионов долларов на оплату услуг российской компании "Росатом" по вывозу и переработке отработанного топлива на территории РФ.