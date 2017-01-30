ЗАЭС подключила к сети четвертый энергоблок

Запорожская АЭС, входящая в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", подключила к сети четвертый энергоблок, сообщила пресс-служба компании.

"30 января 2017 года в 14 часов 08 минут энергоблок №4 Запорожской АЭС подключен к сети. Ведется набор мощности", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на станции в штатном режиме работает 6 энергоблоков, при этом замечаний к работе основного оборудования энергоблоков нет.

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"Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 30 января в 12:11 Запорожская АЭС отключила от сети четвертый энергоблок в связи с отключением линии электропередачи "Днепровская". Через полчаса данная линия была включена, после чего была начата подготовка к подключению четвертого энергоблока к сети.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985, третий - 1986, четвертый - в 1987, пятый - в 1989, шестой - в 1995 году. Начиная с 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны вырос с 2 до 22%.