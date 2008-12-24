"Газпром" может снизить цену на газ для Молдавии в 2009 году, сообщил вице-президент "Газпрома", председатель административного совета АО "Молдовагаз" Валерий ГОЛУБЕВ в среду во время встречи в Кишиневе с премьер-министром страны Зинаидой ГРЕЧАНОЙ.

"Инвестиционная программа "Газпрома", учитывая общемировые кризисные тенденции, а также эволюции, связанные с этим, предусматривают снижение цены на газ в том числе и для Молдавии", - заявил В.ГОЛУБЕВ.

З.ГРЕЧАНАЯ в ходе встречи подчеркнула, что "существующий контракт с российским энергетическим гигантом устанавливает стабильные и предсказуемые поставки "голубого топлива", а это, в свою очередь, определяет нарастающее развитие экономики республики".

В ходе встречи собеседники затронули также проблему существующей задолженности Приднестровья перед "Газпромом", передает РИА «Новости».

Напомним, "Газпром" и "Молдовагаз" в декабре 2006 года подписали контракт на поставку газа в 2007-2011 годах, согласно которому цена на газ ежегодно рассчитывается по формуле, базирующейся на рыночных принципах, с применением понижающих коэффициентов. К 2011 году цена достигнет уровня среднеевропейских цен поставок российского газа.

В 2008 году объем поставок российского газа потребителям Молдавии ожидается на уровне более 2,5 миллиарда кубометров. В 2007 году "Молдовагаз" приобрел у "Газпрома" 1,3 миллиарда кубометров газа на 225,7 миллиона долларов. С октября цена на импортируемый в Молдавию российский природный газ выросла по сравнению с третьим кварталом на 10%, и до конца этого года тысяча кубометров российского газа будет стоить Молдавии 278,71 доллара.

Как сообщал УНИАН, Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявил, что цена на российский газ для Беларуси в течение 2009 года будет снижена в 2,5-3 раза.

«Цена на газ упадет с 1 января по 31 декабря 2009 года в 2,5-3 раза и по итогам года будет для нас приемлемой», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Президент Беларуси отметил, что он благодарен российской стороне за понимание белорусской позиции. По его словам, Беларусь «это отработает». Но цена газа не называлась.

А.ЛУКАШЕНКО сообщил, что на переговорах в Москве 22 декабря комплекс обсуждаемых вопросов находился преимущественно в финансово-экономической сфере. По его словам, стороны обсуждали возможность перехода во взаимных расчетах на российский рубль. «У руководства России это нашло понимание, центральные банки подготовили специальный проект документа, и мы его подпишем, если на это будет воля российской стороны. Российская валюта может стать резервной (для Беларуси – УНИАН) вместе с долларом, евро и юанем», - пояснил глава Белорусского государства.

Отметим, российское ОАО «Газпром» и белорусское ОАО «Белтрансгаз» 31 декабря 2006 года подписали контракт на поставку и транзит газа в 2007-2011 годах. Документом была определена цена российского газа при поставках в 2007 году – 100 долл. за 1 тыс. куб. м. и формула цены с 1 января 2008 года (соответствующая формуле цены при поставках российского газа в Европу), а также понижающие коэффициенты цены на 2008-2010 годы (0,67, 0,8 и 0,9 соответственно). С 2011 года Беларусь, как и промышленные потребители России, должна была выйти на уровень цены на газ, равнодоходной с поставками в Европу.

В настоящее время правительство Беларуси подготовило проект государственного бюджета на 2009 год. Основные макроэкономические параметры бюджета разрабатывали на основе прогнозов увеличения цены на российский газ до 140 долларов за тысячу кубометров. Между тем, российская сторона неоднократно озвучивала цифру в 200 долларов.

В конце 2006 года Беларусь покупала российский газ по 46,68 долларов за 1 тысячу кубометров, в 2007 г. - по 100 долларов, в первом квартале 2008 г. - по 119 долларов, со второго квартала 2008 года цена установлена на уровне 127,9 долларов за 1 тысячу кубических метров газа.