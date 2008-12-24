Русал продал половину угольных активов в Казахстане

Крупнейший в мире производитель алюминия и глинозема, объединенная компания Русал, продала казахскому госфонду 50%-ную долю участия в предприятии, добывающем уголь в Казахстане, сообщает k2kapital.

Доля в предприятии, владеющем правом добычи угля на Экибастузском каменноугольном месторождении (Павлодарская область) в пределах разрезов Богатырь и Северный была продана "дочке" казахстанского государственного фонда национального благосостояния Самрук-Казына - Самрук-Энерго - за 345 млн. долл.

В ноябре 2007 года Русал и Самрук договорились создать СП для развития угольных и энергетических проектов в Казахстане. В долгосрочных стратегических планах развития сторонами предусмотрено создание на базе СП глобальной энергетической компании с угольными активами в России, Юго-Восточной Азии и Австралии.

А пока рамках СП Русал и Самрук намерены добывать и поставлять уголь на рынки России и Казахстана. Компании также намерены изучить возможность использования угля для развития энергетических активов.

Суммарные запасы двух разрезов, находящихся в Экибастузе, оцениваются в 4,5 млрд. тонн. Они дают 42 млн. тонн угля в год, или почти половину всей добычи в Казахстане.