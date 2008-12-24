НАК задолжал за газ свыше 3,1 млрд. долл.

Компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) заявляет, что задолженность НАК «Нафтогаз Украины» за газ составляет более 2,1 млрд. долл.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь компании RosUkrEnergo Андрей Кнутов.

«На сегодняшний день финансовые обязательства НАК «Нафтогаз Украины» перед компанией RosUkrEnergo составляют более 2,1 млрд. долларов США», – сказал он.

При этом он добавил, что не следует также забывать о долге НАК «Нафтогаз Украины» перед дочерней компанией RosUkrEnergo AG – ЗАО «УкрГаз-Энерго» за поставки газа в 2007 г. и начале 2008 г., который составляет порядка 1 млрд. долл.

Как заявил А.Кнутов, «НАК «Нафтогаз Украины», согласно пункту 5.1.2. действующего контракта обязан осуществлять 100% оплату газа до окончания месяца поставки. Систематическое нарушение украинской компанией этого условия, начиная с апреля 2008 года, в соответствии со швейцарским законодательством, автоматически влечет начисление штрафных санкций, предусмотренных в пункте 6.3. контракта».

«Полагаем, что «Нафтогаз Украины» должен заниматься не распространением недостоверной информации, а погасить накопившуюся задолженность. Возникает вопрос: куда НАК переводит деньги, получаемые за поставленный газ от украинских потребителей, а также от правительства Украины в виде отсрочки налоговых платежей», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря НАК «Нафтогаз Украины» заявила, что полностью выполнила свои финансовые обязательства по оплате импортированного газа с января по октябрь месяц текущего года включительно.

21 декабря в интервью телеканалу «Интер» бизнесмен Дмитрий Фирташ заявил, что сегодня Украина имеет 3 млрд. 200 млн. долларов долга на 1 января 2009 года, и что пока наша страна перечислила лишь 1 млрд. долл.

Справка УНИАН. Компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) была создана в 2004 году для поставок среднеазиатского газа в Украину и являлась эксклюзивным поставщиком газа в Украину, реализуя его украинским потребителям через ЗАО «УкрГаз-Энерго». 50% RosUkrEnergo принадлежит российскому газовому монополисту ОАО «Газпром», 45% – украинскому бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ, 5% - Ивану ФУРСИНУ.

В феврале 2008 года в ходе газовых переговоров Россия и Украина договорились об отмене посредников, занимающихся поставками газа из России в Украину. Тем не менее, позже было решено оставить в цепочке RosUkrEnergo до конца 2008 года.