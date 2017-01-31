Нефть Brent завершает месяц снижением более чем на 5%

Мировые цены на нефть во вторник снижаются на фоне предположений инвесторов о том, что увеличение добычи "черного золота" в США может нивелировать усилия стран ОПЕК и других государств по сокращению его производства, свидетельствуют данные торгов.

Сегодня утром стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,22% - до 55,20 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,44% - до 52,40 доллара за баррель, сообщает Прайм.

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Ранее американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes опубликовала отчет, согласно которому число буровых установок в США по итогам завершившейся 27 января рабочей недели выросло на 18 штук - до 712 единиц, в том числе нефтяных - на 15 штук, до 566 единиц.

Кроме того, минэнерго США сообщило, что добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 января, выросла на 17 тысяч баррелей в сутки - до 8,961 миллиона баррелей в сутки. "Цены на нефть остаются под давлением, поскольку трейдеры по-прежнему обеспокоены увеличением буровой активности в США", - цитирует агентство Рейтер мнение неназванных аналитиков из банка ANZ.

Подобные показатели усиливают мнение инвесторов о том, что рост объема производства в США компенсирует сокращение добычи в других нефтедобывающих государствах. На этом фоне стоимость нефти марки Brent может завершить месяц снижением более чем на 5% со своего январского пика в 58,27 доллара за баррель.

ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о снижении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день - до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.