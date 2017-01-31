"Газпром" купил 34% акций латвийского газотранспортного оператора

Российский "Газпром" приобрел 34,099% акций в латвийском газотранспортном операторе Conexus Baltic Grid, передает ПРАЙМ со ссылкой на сообщение "Газпрома".

"Доля в уставном капитале организации до приобретения - 0%; доля принадлежавших голосующих акций организации до приобретения - 0%.... Доля в уставном капитале организации после приобретения - 34,09911%; доля принадлежащих голосующих акций организации после приобретения - 34,09911%", - говорится в сообщении.

Читайте такжеАналитики нашли в бюджете "Газпрома" дыру на $15 миллиардов - СМИСообщается, что зачисление голосующих акций организации на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг либо на счет депо акционерного общества в депозитарии произошло 2 января 2017 года.

Напомним, в соответствии с законом о либерализации газового рынка Латвии, до апреля 2017 года компания-монополист Latvijas Gaze, одним из основных акционеров которой является российский «Газпром», должна быть разделена на два независимых предприятия: оператора систем передачи и хранения газа и оператора систем распределения и торговли газом.

В рамках реорганизации Latvijas Gaze в декабре 2016 г. была учреждена Conexus Baltic Grid. Новой компании переданы функции по распределению и хранению газа. Conexus Baltic Grid будет оказывать услуги по тарифам Latvijas Gaze.

Предполагается, что первоначально структура акционеров Conexus Baltic Grid будет практически полностью совпадать с Latvijas Gaze. Акционерами последней являются «Газпром» (34%), Marguerite Fund (28,97%), Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%) и Itera Latvija (структура «Роснефти», 16%).

При этом новое законодательство Латвии запрещает газодобывающим компаниям иметь доли в активах по транспортировке газа. В связи с этим до 2018 г. «Газпром», Uniper и Itera Latvija должны будут выйти из газотранспортного бизнеса страны.