ФАС России оштрафовала ”Лукойл” и ”Роснефть”

Нефтяные компании "Лукойл" и "Роснефть" оштрафованы за злоупотребление доминирующим положением на рынке на 1,44 млрд. рублей (около 51,5 млн. долл.) и 1,5 млрд. рублей (около 53,8 млн.долл.) соответственно.

Такое решение принято по результатам рассмотрения дел об административном правонарушении, сообщили собственному корреспонденту УНИАН в РФ в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы России (ФАС).

Ранее комиссии ФАС России признали эти нефтяные компании нарушившими закон "О защите конкуренции".

В частности, антимонопольная служба усмотрела в действиях ОАО "Лукойл" летом 2008 года факт злоупотребления доминирующим положением на оптовом рынке нефтепродуктов в части установления монопольно высоких цен на автомобильные бензины, дизельное топливо и авиационный керосин.

Нарушение нефтяной компании ОАО "Роснефть" тоже выразилось в установлении и поддержании монопольно высоких цен на автомобильные бензины, дизельное топливо и авиационный керосин, а также создании дискриминационных условий, установлении экономически и технологически необоснованных различных цен на один и тот же товар.

«Действия компаний, допустивших резкий скачок цен на топливо в конце 2007 года и первой половине 2008 года, привели к тяжелым последствиям в различных сферах, в том числе в сельском хозяйстве", - заявил заместитель руководителя ФАС России Павел Субботин по окончании заседания.

Если цены на нефтепродукты не снизятся вслед за мировыми, ФАС России может возбудить новые дела в отношении нефтяных компаний.

Янукович и Тимошенко имеют равные шансы стать президентом Украины - опрос КИЕВ, 24 дек - РИА Новости. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и лидер оппозиционной Партии регионов Виктор Янукович имеют равные шансы стать следующим президентом страны по итогам второго тура голосования. Согласно данным опроса, проведенного фондом "Общественное мнение - Украина", которые были обнародованы в среду, за обоих потенциальных кандидатов на высший государственный пост готовы проголосовать по 30% граждан Украины. Президентские выборы в стране должны состояться через год. Вместе с тем в последнее время в СМИ все активнее муссируется тема досрочных выборов главы государства через импичмент нынешнему президенту Виктору Ющенко. Сам Ющенко заявил, что не верит этим слухам. Согласно опросу, в первом туре выборов Янукович набрал бы больше голосов, чем Тимошенко. За лидера оппозиции проголосовали бы 20,7% респондентов, за премьера - 17,9%. По словам генерального директора фонда "Общественное мнение - Украина"Александра Бухалова, который представлял данные опроса, Янукович и Тимошенко в течение нескольких месяцев уверенно лидируют в рейтингах украинских политиков. При этом до декабря премьер пользовалась большей поддержкой избирателей. Результаты июньского опроса показывали, что в первом туре президентских выборов за Януковича готовы были проголосовать 21,9% респондентов, за Тимошенко - 20%, в январе - 20% на 24,8% соответственно. Из других политиков на сегодня никто не может составить реальную конкуренцию лидерам рейтинга. Третье место в декабрьском опросе занял лидер Компартии Петр Симоненко, за которого готовы проголосовать 5% опрошенных (в июне - 4,3%, в январе - 3,7%). Четвертая позиция у экс-спикера Арсения Яценюка - 4,6% (в июне - 2,1%, в а январе - 0,8%). Действующий глава государства Виктор Ющенко занял лишь пятое место с - 3,9% (в июне - 7,3%, в январе - 13,1%). Опрос проводился 7-20 декабря Было опрошено 2 тысячи человек. Статистическая погрешность составила 2,2%.