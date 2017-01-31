"Это наши недра": Гройсман не видит другого варианта, как получать уголь из неподконтрольных территорий

Правительство Украины сделает все для обеспечения украинцев углем для прохождения отопительного сезона и на дальнейшие периоды, сказал в эфире телеканала ICTV премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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Гройсман сообщил, что сегодня экономика Украины потребляет в год порядка 33 млн тонн угля, из которых 9 млн тонн - это уголь группы «А», и он добывается преимущественно на неподконтрольной территории. «Я против контрабанды и злоупотреблений на линии разграничения… Но мы сделаем все, чтобы угля было достаточно для удовлетворения потребностей населения», - сказал Гройсман.

"Это наша земля, это наши недра, все предприятия зарегистрированы на украинской земле - нашей, контролируемой и я не вижу сегодня другого варианта, кроме как получать этот уголь. Все остальное, это необходимо нам делать модернизацию, нужно переходить на другие виды угля, нужно делать много других вещей, но это все занимает время, а люди хотят сегодня включить свет, сегодня подогреть еду, сегодня пользоваться бытовой техникой", - заявил премьер-министр.

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Как сообщал УНИАН, после инициированной Россией войны на Донбассе Украина потеряла в этом регионе большое количество шахт, добывающих антрацит. Для решения этой проблемы Украина закупает топливо в Южно-Африканской Республике и Польше.

На захваченной боевиками территории антрацит добывают лишь шахты компании ДТЭК Рината Ахметова, однако поставки угля из зоны АТО часто прерываются.

В середине сентября 2016 года директор по логистике «ДТЭК-Энерго» Орест Логунов сообщал, что часть антрацитового угля, который ДТЭК привозил с временно оккупированных территорий, поступала на ТЭС государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго».

25 января 2017 года ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск – Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса, в результате чего было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством 700 вагонов.

После этого заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что эта блокада может привести к тому, что вся Луганская область останется без электроэнергии. По его словам, этот маршрут – единственная ветка, по которой осуществляется снабжение углем ТЭС в Счастье (Луганская обл.) По мнению Туки, такие действия являются незаконными и нецелесообразными.