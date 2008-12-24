РФ и Белоруссия скорректируют контракт по газу

Договоренности РФ и Белоруссии по поставкам газа на 2009 год касаются не пересмотра контракта, а его корректировки, сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в среду на видео пресс-конференции Москва-Киев в РИА Новости. "У нас есть контракт. Те договоренности, которые были достигнуты в Москве на встрече президентов, касаются не пересмотра этого контракта, а корректировок отдельных его положений ", - передает РИА Новости. Ранее в среду зампредседателя правления "Газпрома"Александр Медведев сообщил, что Москва и Минск сейчас оформляют параметры поставок газа в Белоруссию на 2009 год. Заместитель гендиректора компании "Белтрансгаз"Свитомир Сорахан говорил, что белорусская сторона рассчитывает до 31 декабря подписать дополнительное соглашение о цене газа. Накануне белорусский президент Александр Лукашенко после переговоров с российским руководством сообщил журналистам, что цена на газ в 2009 году для Белоруссии будет "понижающаяся" - в 2,5-3 раза ниже. Договоренность об основных принципах работы в сфере поставок и оплаты газа на следующий год была достигнута на переговорах президентов РФ и Белоруссии 22 декабря. Новая цена на газ для Белоруссии пока не оглашается. В первом квартале 2008 года для Минска цена газа составляла 119,53 доллара за тысячу кубометров, во втором квартале - 127,9 доллара за тысячу кубов. Белорусские власти летом заявляли, что, по их расчетам, в 2009 году цена на газ превысит 200 долларов за тысячу кубометров.