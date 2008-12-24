Долг «Нафтогаза» за ноябрь-декабрь - 1,678 млрд. долл.

ОАО «Газпром» заявляет, что НАК «Нафтогаз Украины» погасил задолженность за сентябрь-октябрь и остался долг за ноябрь-декабрь в размере 1,678 млрд. долл. без учета штрафных санкций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в ходе прямого телемоста «Киев-Москва», организованного «РИА-Новости».

По его словам, задолженность «Нафтогаза» за ноябрь составляет 805,8 млн. долл., за декабрь – 862,3 млн. долл. и штрафные санкции - около 450 млн. долл.

«Это тот долг, с которым мы войдем в 2009 год», - добавил он.

При этом С.Куприянов отметил, что в настоящее время продолжается встреча председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Олега Дубины и председателя правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера.

«За октябрь нам заплатили. За ноябрь-декабрь, очевидно, что не заплатят. Сегодня об этом нам было заявлено четко», - сказал он.

Напомним, Россия настаивает на том, что НАК «Нафтогаз Украины» задолжал России за поставленный газ более 2 миллиардов долларов. В свою очередь, НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что компания полностью выполнила свои финансовые обязательства по оплате импортированного газа с января по октябрь текущего года включительно, и на сегодняшний день речь может идти о погашении текущих платежей.