Медведев: Россия прекратит поставки газа

Президент РФ Дмитрий Медведев заявляет, что в случае неуплаты Украиной газового долга Россия вынуждена будет прекратить его поставки.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал ведущим российским телеканалам.

«Вы знаете, у нас нет цели что-то перекрывать. Наша цель – получить деньги. Но если Украина не будет платить, мы будем использовать весь арсенал возможностей. Это совершенно очевидно, здесь никаких иллюзий быть не должно, – естественно, при исполнении всех наших обязательств в отношении потребителей в других странах, в том числе и в Европе», - сказал Д.Медведев, отвечая на вопрос будет ли перекрыт газ для Украины в случае неуплаты.

«Вместо того, чтобы создавать долги и потом не платить по ним, лучше бы все силы направили на то, чтобы расплатиться, нашли бы какой-то эффективный способ. Нет, пытаются придумывать что-то, различные позиции занимают. Иногда просто стыдно за этим всем смотреть. Деньги должны заплатить до последнего рубля, если не хотят, чтобы их экономика в конечном счете столкнулась с санкциями и требованиями со стороны Российской Федерации. Невозможно так дальше продолжать. Пусть деньги все заплатят», - подчеркнул он.

При этом Д.Медведев выразил надежду, что «все-таки украинские политики в этом смысле примут необходимые решения, расплатятся по долгам, и мы в Новый год войдем хотя бы с этой позицией, очищенной от наслоений прошлого».

Как сообщал УНИАН, 23 декабря Президент Украины Виктор Ющенко заявил на пресс-конференции, что вопрос с урегулированием задолженности решен, и выразил надежду, что контракт о поставках газа в Украину в 2009 году в ближайшее время будет подписан.

"Для расчетов по части долга за газ мы используем валютные резервы Национального банка. 800 миллионов долларов было заплачено из резервных фондов, более 20 миллионов - инкассированная выручка НАК "Нафтогаза", часть долга реструктурирована на январь-февраль и, таким образом, на сегодня этот вопрос решен", - сказал В.Ющенко.

Ранее официальный представитель российского холдинга Сергей Куприянов сообщал, что "Газпром" и "Нафтогаз Украины" 24 декабря продолжат переговоры по поставкам газа и урегулированию задолженности украинской стороны.

Сегодня, 24 декабря, С.Куприянов заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» уведомил «Газпром» о невозможности в полном объеме заплатить долг за поставленный газ до конца текущего года.