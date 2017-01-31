Ривненская АЭС подключила к сети первый энергоблок

Ривненская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», после завершения планово-предупредительного ремонта, подключила к сети первый энергоблок. Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».

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«31 января 2017 года в 10:56 энергоблок №1 Ривненской АЭС (ВВЭР-440) подключен к сети после завершения планово-предупредительного ремонта, который длился 38,8 суток», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на данный момент мощность блока составляет 30% и продолжается постепенное плановое повышение мощности энергоблока.

«По состоянию на 12:00 31 января в работе находятся три энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 1585 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет», - отметили в пресс-службе, добавив, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации также не было, а радиационное, противопожарное и экологическое состояние на станции и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2016 года Ривненская АЭС отключила от сети энергоблок №1 для проведения среднего планово-предупредительного ремонта.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.