В Марьинке из-за обстрелов около 5 тысяч человек остались без света – Донецкая ВГА
15:14, 31 января 2017Энергетика
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Около 5 тысяч жителей Марьинки остались без электроснабжения в результате обстрелов со стороны пророссийских боевиков.
Из-за обстрелов обесточены Марьинку / Vyacheslav Abroskin / facebook.com
Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил заместитель председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Евгений Вилинский.
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«Марьинка обесточена. Мы ведем работы, чтобы восстановить электроснабжение. Сейчас бригада ремонтников выехала и смотрит на повреждения. Сейчас без света и отопления в Марьинке осталось около 5 тысяч человек», – сообщил он.
Как сообщалось, из-за обстрелов также обесточена Авдеевка. В городе нет воды, газа и отопления.
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