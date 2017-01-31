В Марьинке из-за обстрелов около 5 тысяч человек остались без света – Донецкая ВГА

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил заместитель председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Евгений Вилинский.

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«Марьинка обесточена. Мы ведем работы, чтобы восстановить электроснабжение. Сейчас бригада ремонтников выехала и смотрит на повреждения. Сейчас без света и отопления в Марьинке осталось около 5 тысяч человек», – сообщил он.

Как сообщалось, из-за обстрелов также обесточена Авдеевка. В городе нет воды, газа и отопления.