Прибыль ExxonMobil в прошлом году сократилась вдвое

Чистая прибыль американского нефтегазового гиганта ExxonMobil по итогам 2016 года сократилась вдвое по сравнению с 2015 годом – до 7,84 миллиарда долларов, сообщает Прайм.

Выручка компании снизилась в годовом выражении на 16% - до 226,1 миллиарда долларов. Прибыль на акцию составила 1,88 доллара против 3,85 доллара годом ранее.

По итогам четвертого квартала ExxonMobil сократила чистую прибыль в 1,65 раза - до 1,68 миллиарда долларов. Выручка компании при этом выросла на 2% и составила 61,016 миллиарда долларов. Прибыль на акцию составила в отчетном периоде 0,41 доллара против 0,67 доллара годом ранее.

Добыча углеводородов в пересчете на нефтяной эквивалент снизилась по итогам года на 1,07% в годовом выражении - до 4,053 миллиона баррелей в сутки, а за четвертый квартал - на 2,98%, до 4,121 миллиона баррелей в сутки.

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"ExxonMobil продемонстрировала хорошие операционные показатели за 2016 год. На годовые финансовые результаты негативно повлияли затянувшийся спад цен на сырьевые товары и обесценение", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров и главы компании Даррена Вудса (Darren Woods).

ExxonMobil, штаб-квартира которой находится в штате Техас, является крупнейшей частной нефтяной компанией в мире и одной из крупнейших по размеру капитализации.