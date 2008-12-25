«Газпром» предложил Азербайджану выкупить весь газ
09:02, 25 декабря 2008Энергетика
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«Газпром» сделал Азербайджану предложение «купить у него весь газ, который тот будет готов продать», сообщил на брифинге официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, передает Газета.Ру.
При этом он не уточнил ценовой аспект этого предложения и сроки возможного начала поставок азербайджанского газа в Россию.
«Наши предложения интересны и сейчас идут переговоры»,- сказал Куприянов. В этой связи он также заметил: «Мы располагаем необходимой инфраструктурой, которая ранее уже использовалась для подобного рода поставок».
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