Нефть продолжает дешеветь на данных о росте ее запасов в США

Мировые цены на нефть показывают отрицательную динамику в среду на данных статистики Американского института нефти (API) о росте запасов в США, сообщает Прайм.

"По состоянию на 06:58 стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,27% - до 55,43 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,17% - до 52,72 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным API, запасы нефти в США выросли на 5,8 миллиона баррелей. При этом запасы бензина увеличились на 2,9 миллиона баррелей, дистиллятов - на 2,3 миллиона баррелей. Коммерческие запасы нефти США теперь находятся на отметке 488 миллионов баррелей.

Читайте такжеСтраны-нефтеэкспортеры придерживаются планов по сокращению добычи нефти

"Сдерживает удешевление "черного золота" сокращение добычи странами, входящими и не входящими в ОПЕК. Согласно данным исследования, проведенного агентством Reuters, добыча странами ОПЕК сократилась на 1 миллион баррелей в день в январе, до 32,27 миллиона баррелей в день", - говорится в сообщении.

"Это хорошее начало для сокращения добычи с целью вернуть рынок в состояние равновесия", - цитирует агентство главного рыночного стратега AxiTrader Грега Маккенна (Greg McKenna). Он добавил, что остаются вопросы насчет того, сможет ли ОПЕК достичь поставленных целей по добыче.

ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о снижении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день - до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.