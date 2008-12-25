”Газпром” еще не договорился c Туркменией

"Газпром" в ближайшее время проведет переговоры по условиям закупки туркменского газа в 2009 году, сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в среду на видео пресс-конференции Москва-Киев в РИА Новости.

"В ближайшее время состоится визит в Туркменистан, где будут обсуждаться условия закупки газа в 2009 году, конкретные цифры я пока назвать не могу", - сказал Куприянов, отвечая на вопрос о возможной цене туркменского газа для "Газпрома" в следующем году.

В июле сообщалось, что "Газпром" договорился с Туркменией о рыночном принципе ценообразования на республиканский газ в рамках долгосрочного контракта на его поставку.

Сергей Куприянов также сообщил, что "Газпром" рассчитывает до конца 2008 года договориться со среднеазиатскими странами по транзиту и закупкам газа. "Мы рассчитываем, что до конца года все принципиальные условия закупок и транзита газа через их территории будут согласованы", - сказал он.

Соглашение о сотрудничестве в газовой отрасли на 25 лет было подписано Россией и Туркменией 10 апреля 2003 года. В рамках соглашения ООО "Газпром экспорт" (стопроцентная "дочка" "Газпрома") и ГТК "Туркменнефтегаз" заключили долгосрочный контракт купли-продажи туркменского природного газа на период действия соглашения.

Поставки туркменского газа осуществляются через систему транзитных газопроводов "Средняя Азия - Центр", проходящих через территории Узбекистана, Казахстана и России. В соответствии с межправительственными соглашениями, "Газпром" обеспечивает транзит туркменского газа по территории России на Украину. Кроме того, в рамках среднесрочных контрактов "Газпром" выполняет функции оператора транзита туркменского газа по территории Узбекистана и Казахстана.