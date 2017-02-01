Белорусско-российский конфликт: Минск отомстил Москве транзитом нефти за цену газа

С 1 февраля вступают в силу новые тарифы на прокачку российской нефти через Беларусь: их вполне можно назвать символом победы Минска в споре с Москвой, но транзит — лишь одна из граней осложнившихся в последнее время российско-белорусских отношений, пишет "Газета.RU".

Так, Беларусь требует снижения цены на газ, Россия ей напоминает о долге за него и со своей стороны лишает Беларусь существенной части нефтяных поставок.

Новые тарифы на транспортировку российской нефти через территорию Беларуси (+7,7% к старым) автоматически применяются в связи с тем, что Москва и Минск с прошлого года так и не смогли прийти к договоренности, которая бы устроила обе стороны.

Читайте такжеЛукашенко поручил найти альтернативу российской нефтиВ 2016 году Минск заявлял, что намерен повысить тариф вообще на 50%, но позднее отказался от этой идеи, выдвинув предложение о повышении на 20,5%.

Российская «Транснефть», в свою очередь, предложила повысить тариф на услуги ОАО «Полоцктранснефть Дружба» на 11,76%, а на услуги ОАО «Гомельтранснефть Дружба» — на 5,8%. По первому пункту Беларусь дала свое согласие, но по второму предложила рост на 7,7%.

Договориться сторонам так и не удалось, в результате чего была применена методика расчета, согласно которой стоимость транспортировки вырастает на прогнозный уровень среднегодовой инфляции плюс 3%, что в результате дало именно такой рост тарифа, на котором настаивала Беларусь.

Причем если раньше Минск говорил, что новый тариф для «Гомельтранснефть Дружбы» будет установлен на срок до 31 марта 2017 года, то на прошлой неделе стало известно, что новые цены вводятся на весь год.

Об этом говорится в постановлении белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли. При этом постановление это было подписано 18 января — меньше чем через неделю после того, как «Транснефть» официально заявила, что поставки российской нефти в Беларусь в первом квартале 2017 года составят 4 млн, а не 4,5 млн тонн, как предполагалось ранее.

Спор из-за тарифов и желание России «наказать» Беларусь снижением поставок нефти являются отголоском куда более серьезного газового конфликта.

Газовый спор уходит корнями все в тот же 2016 год, когда Беларусь в одностороннем порядке решила, что цена в $132 за 1 тыс. кубометров является несправедливой, и оплачивала российское топливо из расчета $73 за 1 тыс. кубов. Собственно, именно тогда Россия и начала ограничивать объемы нефтяных поставок.

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что долг белорусской стороны оценивается в $550 млн, но прогресс в переговорах об оплате газа по первоначальной формуле отсутствует.

Белорусский политолог Александр Класковский полагает, что Беларусь готовится к длительному противостоянию, так как для Минска вопрос газовых цен является принципиальным. Но при этом российско-белорусские отношения, по словам Класковского, носят непрозрачный характер, а поэтому сложно прогнозировать их развитие.