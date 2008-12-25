Украина готовится к переговорам с Энергетическим содружеством

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО образовал делегацию для участия в переговорах относительно вступления Украины в Энергетическое содружество.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Главой делегации Президент назначил министра топлива и энергетики Украины Юрия ПРОДАНА. В состав делегации, среди других, вошли заместитель министра топлива и энергетики Украины Сергей ПАВЛУША, заместитель директора государственного предприятия «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» Анатолий БАТАЛОВ, директор Департамента Европейского Союза Министерства иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН, директор по международному сотрудничеству государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» Николай КУХАРЧУК, уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ, заместитель председателя правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Вадим ЧУПРУН, исполняющий обязанности вице-президента Национальной акционерной компании «Энергетическая компания Украины» Александр ЩЕРБАТЮК.

В соответствии с указом, Кабинет министров Украины должен утвердить Директивы делегации Украины для каждого раунда переговоров относительно вступления Украины в Энергетическое содружество, руководствуясь положениями Генеральных директив.

Напомним, 1 декабря 2005 года Украина и ЕС согласились постепенно интегрировать свои энергетические рынки для повышения безопасности энергоносителей, подписав меморандум о взаимопонимании при сотрудничестве в энергетической отрасли.

25-26 ноября т.г. в Вене (Австрия) прошел первый раунд переговоров ЕС с Украиной и Молдовой о присоединении к договору об Энергетическом содружестве, в ходе которого Украина и Молдова предоставили предварительные оценки и графики выполнения договора в соответствии со своими стратегиями политики в сфере энергетики и запланированными реформами в энергетическом секторе.

Тогда стороны договорились провести второй раунд переговоров в феврале 2009 года в Брюсселе (Бельгия).

Договор об Энергетическом содружестве уже объединил 27 стран ЕС и государства Балкан. Он нацелен на создание единого рынка электроэнергии и газа.

ЕС рассчитывает принять Украину и Молдову в Энергетическое содружество уже в 2009 году, заявил Еврокомиссар по энергетике Андрис Пиебалгс. "Первый раунд продемонстрировал, что мы сможем продвигаться быстро и, вероятно, уже в 2009 году успешно завершим переговоры", - сказал он.