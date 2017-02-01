Авдеевка будет полностью восстановлена сразу же, как только боевики прекратят огонь - Гройсман

Авдеевка, оказавшаяся на протяжении последних дней в эпицентре боевых действий и переживающая постоянные артиллерийские обстрелы, будет полностью восстановлена сразу же, как только пророссийские боевики прекратят огонь, сказал в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он напомнил, что сегодня есть все ресурсы для того, чтобы выполнить все необходимые работы по восстановлению электроэнергии, тепло- и водоснабжения. Однако проводить восстановительные работы под постоянным огнем не представляется возможным, отметил премьер.

"Как только россияне примут решение прекратить огонь, сразу же ремонтные бригады приступят к выполнению своей работы, - сказал Гройсман. - Цель врага - не только захватить часть территории, но и посеять панику и отчаяние в душах граждан. Наша задача - выстоять и дать возможность Украине на реализацию своего потенциала", - сказал Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, российско-оккупационные войска начали интенсивный обстрел украинских позиций, а затем штурм в районе Авдеевской промзоны в воскресенье, 29 января, около 5 часов утра, но, понеся потери, вынуждены были отступить. Во время отражения штурма Авдеевки погибли несколько украинских военных. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины прогнозируют обострение ситуации в районе Авдеевки. Кабинет министров Украины рассматривает разные варианты проведения спасательной операции в Авдеевке и мониторит ситуацию ежеминутно.

По информации ГСЧС, сейчас ситуация в Авдеевке остается крайне сложной, но контролируемой. В то же время силы ГСЧС уже подготовили план возможной эвакуации жителей города в случае ухудшения ситуации. На текущий момент фактически остановлены Авдеевский коксохимический комбинат и Авдеевская фильтрационная станция. Вместе с тем, коммунальщикам удается обеспечивать минимальное давление в сетях и поддерживать температуру теплоносителя для отопления жилых домов.

Для недопущения переохлаждения работают пункты обогрева и жизнеобеспечения. В городе нет централизованного энергоснабжения, но социально значимые объекты обеспечены автономными приборами электроснабжения. Водоснабжение осуществляется два раза в сутки за счет резервных мощностей. Идет подвоз питьевой воды населению.